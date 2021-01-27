В ЄС можуть заборонити використання COVID-вакцини AstraZeneca для літніх людей

В Європейському союзі може дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки на певних вікових групах. На цей час немає достатньо даних про те, наскільки добре вакцина діє у людей старше 65 років.

Про це заявила глава Європейського агентства з ліків (EMA) Емер Кук, передає видання The Guardian.

Кук повідомила, що зараз агентство вивчає повноту даних досліджень. Вона зазначила, що не хоче передбачати рішення EMA, але це можливо, що COVID-вакцина AstraZeneca отримає дозвіл на використання тільки на певних вікових групах.

Проте глава компанії наполягає, що цієї інформації достатньо, щоб показати "сильне виробництво антитіл у літніх людей, подібне до того, яке ми бачимо у молодих людей".

Соріот заявив, що зрозуміє, якщо деякі країни "з обережності будуть використовувати вакцину тільки на молодих людях".

Раніше німецькі ЗМІ з посиланням на високопоставленого чиновника в Міністерстві охорони здоров'я Німеччини повідомили, що ефективність вакцини AstraZeneca в групі старше 65 років становила 8%. Пізніше МОЗ допустив, що в новинах сплутані дві цифри - частка учасників клінічних випробувань та ефективність вакцини в цій віковій групі.

"Близько 8% учасників клінічних випробувань AstraZeneca були у віці від 56 до 69 років, а лише 3-4% були старше 70 років. Це не значить, що ефективність серед літніх людей становить 8%", - заявили у відомстві.

Проте уряд Німеччини стурбований іншим моментом у клінічних випробуваннях COVID-вакцини було мало літніх людей, у порівнянні з випробуваннями інших виробників. За даними AstraZeneca, частка літніх людей становила 10%.

Нагадаємо, компанія AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини від коронавірусу в Євросоюз в першому кварталі.

Нагадаємо, Європейський союз планує посилити тиск на компанію AstraZeneca, зокрема, можуть подати на суд.