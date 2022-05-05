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В ЕС могут ввести санкции против Алины Кабаевой, - Bloomberg

Фото: Владимир Путина и Алина Кабаева (theins.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский Союз предложил ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей российской олимпийской гимнастки, которую называют любовницей Владимира Путина. Она возглавляет компанию, которая владеет долями почти во всех основных медиа России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, в его распоряжении оказался проект санкций против России, который должен быть утвержден в ближайшие дни. В документе, утверждает газета, присутствует National Media Group - холдинговая компания, владеющая долями почти во всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду. Возглавляет ее Алина Кабаева.

Согласно проекту документа, Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".

Как уточнило издание, список санкций против России должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может еще измениться.

Напомним, ранее США заявили о возможности ввести санкции против Алины Кабаевой.

Отметим, сегодня и завтра послы ЕС обсудят разногласия по санкциям против России. Одна из проблем - это списки определенных имен.

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Владимир ПутинКабаеваСанкции против РоссииВойна в Украине