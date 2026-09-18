ЄС має врахувати умови війни: "Метінвест" закликає переглянути квоти на сталь

Українська металургія в умовах війни

За словами Водовіза, ситуація в галузі настільки складна, що вже йдеться про виживання української сталеливарної промисловості. Після російських атак "Запоріжсталь", "Каметсталь" та інші великі виробничі потужності зазнали пошкоджень і зупинок.

У "Метінвесті" наголосили, що металургійні підприємства неможливо просто надовго зупинити, а потім швидко повернути до роботи. Пошкодження печей, енергетичної та іншої інфраструктури потребують складного й дорогого відновлення.

Європейскі обмеження

Водночас галузь стикається з обмеженнями на ключовому для неї європейському ринку. ЄС планує обмежити загальний імпорт сталі приблизно до 18 млн тонн, розподіляючи цей обсяг між країнами за квотами. Для України передбачено близько 600 тис. тонн.

У "Метінвесті" вважають такий розподіл недостатнім з огляду на умови роботи української промисловості.

"В Україні війна. Ми думаємо не про те, як конкурувати, а про те, як вижити", - сказав Водовіз.

Квоти можуть закріпити низькі обсяги експорту

Особливе занепокоєння в компанії викликає майбутній перегляд квот. За словами керівника офісу генерального директора Групи "Метінвест", у грудні ЄС оцінюватиме обсяги українських поставок за попередні шість місяців і на цій основі визначатиме подальші умови.

Через російські удари та зупинку підприємств український експорт у цей період буде нижчим. Водовіз попереджає, що використання таких показників як бази може зафіксувати занижені квоти на тривалий період до 5-10 років.

Обмеження впливають не лише на українські підприємства. Зокрема, "Метінвест" придбав трубний завод у Румунії, який мав отримувати листовий прокат із "Запоріжсталі". Через квоти та проблеми з виробництвом в Україні підприємство працює з меншим завантаженням і, за словами Водовіза, за дефіциту сировини може зупинитися.

Вплив СВАМ на металургію

Додатковим викликом у "Метінвесті" називають CBAM. У компанії вважають, що застосування європейського вуглецевого механізму до українських підприємств має враховувати воєнні умови та відсутність доступу до таких самих програм декарбонізації, якими користуються виробники ЄС.

"Ми готові скорочувати викиди, але наразі не маємо на це коштів", - зазначив Водовіз та закликав розглянути для України тимчасовий спеціальний режим.

У галузі закликають переглянути обмеження

У "Метінвесті" також наголошують, що збереження української металургії відповідає інтересам ЄС, оскільки галузь забезпечує робочі місця, податки та експортну виручку.

За словами Водовіза, до повномасштабної війни металургія була одним із найбільших платників податків в Україні, а загальні бюджетні надходження від галузі та пов’язаних із нею секторів становили близько 200 млрд грн.

Тому в "Метінвесті" закликали Брюссель під час перегляду квот враховувати не лише нинішні обсяги виробництва, знижені через російські атаки, а й історичні поставки України та умови воєнного часу.

Ключовим завданням галузі Водовіз назвав збереження виробничої бази та доступу до ринку ЄС, оскільки без цього відновлення української металургії після війни буде складнішим.