ЕС должен учесть условия войны: "Метинвест" призывает пересмотреть квоты на сталь

Украинская металлургия в условиях войны

По словам Водовиза, ситуация в отрасли настолько сложна, что речь уже идет о выживании украинской сталелитейной промышленности. После российских атак "Запорожсталь", "Каметсталь" и другие крупные производственные мощности были повреждены и остановлены.

В "Метинвесте" подчеркнули, что металлургические предприятия невозможно просто надолго остановить, а затем быстро вернуть на работу. Повреждения печей, энергетической и другой инфраструктуры нуждаются в сложном и дорогостоящем восстановлении.

Европейские ограничения

В то же время отрасль сталкивается с ограничениями на ключевом для нее европейском рынке. ЕС планирует ограничить общий импорт стали примерно до 18 млн тонн, распределяя этот объем между странами по квотам. Для Украины предусмотрено около 600 тысяч тонн.

В "Метинвесте" считают такое распределение недостаточным, учитывая условия работы украинской промышленности.

"В Украине война. Мы думаем не о том, как конкурировать, а о том, как выжить", - сказал Водовиз.

Квоты могут закрепить низкие объемы экспорта

Особую обеспокоенность у компании вызывает будущий пересмотр квот. По словам руководителя офиса генерального директора Группы "Метинвест", в декабре ЕС будет оценивать объемы украинских поставок за шесть месяцев и на этой основе будет определять дальнейшие условия.

Из-за российских ударов и остановки предприятий украинский экспорт в этот период будет ниже. Водовиз предупреждает, что использование таких показателей как базы может зафиксировать заниженные квоты на длительный период до 5-10 лет.

Ограничения влияют не только на украинские предприятия. В частности, "Метинвест" приобрел трубный завод в Румынии, который должен получать листовой прокат из "Запорожстали". Из-за квот и проблем с производством в Украине предприятие работает с меньшей загрузкой и, по словам Водовиза, из-за дефицита сырья может остановиться.

Влияние СВАМ на металлургию

Дополнительным вызовом в "Метинвесте" называют CBAM. В компании считают, что применение европейского углеродного механизма к украинским предприятиям должно учитывать военные условия и отсутствие доступа к таким же программам декарбонизации, которыми пользуются производители ЕС.

"Мы готовы сокращать выбросы, но пока не имеем на это средств", - отметил Водовиз и призвал рассмотреть для Украины временный специальный режим.

В отрасли призывают пересмотреть ограничения

В "Метинвесте" также отмечают, что сохранение украинской металлургии отвечает интересам ЕС, поскольку отрасль обеспечивает рабочие места, налоги и экспортную выручку.

По словам Водовиза, до полномасштабной войны металлургия была одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, а общие бюджетные поступления от отрасли и связанных с ней секторов составили около 200 млрд грн.

Поэтому в "Метинвесте" призвали Брюссель при пересмотре квот учитывать не только нынешние объемы производства, сниженные из-за российских атак, но и исторические поставки Украины и условия военного времени.

Ключевой задачей отрасли Водовиз назвал сохранение производственной базы и доступа к рынку ЕС, поскольку без этого восстановление украинской металлургии после войны будет сложнее.