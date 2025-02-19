ЄС має відігравати центральну роль у мирних переговорах, - глава Європарламенту

"Я вважаю, що справедливий і тривалий мир в Україні відповідає також інтересам Сполучених Штатів. Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві", - сказала Метсола, коментуючи заяви США про те, що Європи не має місця за столом переговорів.

Щодо гарантій безпеки для України голова Європарламенту вважає, що міжнародна спільнота повинна виступати єдиним фронтом, і Європа несе особливу відповідальність. Вона нагадала, що ЄС надав 135 млрд євро допомоги для забезпечення фінансової стабільності та оборони України, а більше, ніж будь-який інший союзник.

"Безпека України - це безпека Європи, і саме тому ЄС має відігравати центральну роль у мирних переговорах. Думаю, це загальновизнано. Але щоб діяти з позиції сили, ми повинні зміцнювати власні оборонні можливості. Якщо ми серйозно ставимося до своєї безпеки, наші фінансові зобов’язання мають відповідати загрозам, з якими ми стикаємося", - заявила Метсола.

Вона додала, що минулого року оборонний бюджет Росії зріс на 42% і досяг 430 млрд євро, тоді як європейський, включно з Великою Британією, зріс лише на 12% - до 425 млрд євро.

"Наші виборці вже висловили свою позицію на виборах у червні минулого року. Вони хочуть, щоб ми діяли швидше, рішучіше і, перш за все, з упевненістю в собі", - наголосила голова Європарламенту.

Метсола також прокоментувала слова генсека НАТО Марка Рютте про те, що Європа повинна "пробити свій шлях" до столу переговорів. За її словами, це знову підтверджує необхідність збільшення європейських оборонних витрат і зміцнення впевненості в собі.

"Зараз ми маємо продемонструвати лідерство і, найголовніше, єдність. Ми вже показали цю єдність, коли одностайно ухвалили п’ятнадцять пакетів санкцій проти Росії, і маємо зробити це знову. Ми будемо сильними і впливовими лише тоді, коли говоритимемо одним голосом", - вважає президентка Європейського парламенту.

Вона зазначила, що Україна як кандидат на вступ до ЄС має спільне майбутнє з Європою, тому в Європейському Союзі зацікавлені в гарантуванні її безпеки та стабільності.

"Якщо нам вдасться зберегти єдність, ми станемо потужним партнером за столом переговорів", - підкреслила Метсола.