ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах, - глава Европарламента

Европейский Союз должен играть центральную роль в мирных переговорах по Украине. Но чтобы действовать с позиции силы, Европа должна укреплять собственные оборонные возможности.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Европарламента Роберта Метсола.
"Я считаю, что справедливый и длительный мир в Украине отвечает также интересам Соединенных Штатов. Никто не хочет видеть Путина в Киеве", - сказала Метсола, комментируя заявления США о том, что Европе нет места за столом переговоров.
Касательно гарантий безопасности для Украины глава Европарламента считает, что международное сообщество должно выступать единым фронтом, и Европа несет особую ответственность. Она напомнила, что ЕС предоставил 135 млрд евро помощи для обеспечения финансовой стабильности и обороны Украины, а больше, чем любой другой союзник.
"Безопасность Украины - это безопасность Европы, и именно поэтому ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах. Думаю, это общепризнанно. Но чтобы действовать с позиции силы, мы должны укреплять собственные оборонительные возможности. Если мы серьезно относимся к своей безопасности, наши финансовые обязательства должны соответствовать угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - заявила Метсола.
Она добавила, что прошлом году оборонный бюджет России вырос на 42% и достиг 430 млрд евро, тогда как европейский, включая Великобританию, вырос всего на 12% - до 425 млрд евро.
"Наши избиратели уже выразили свою позицию на выборах в июне прошлого года. Они хотят, чтобы мы действовали быстрее, решительнее и, прежде всего, с уверенностью в себе", - подчеркнула глава Европарламента.
Метсола также прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа должна "пробить свой путь" к столу переговоров. По ее словам, это вновь подтверждает необходимость увеличения европейских оборонных расходов и укрепления уверенности в себе.
"Сейчас мы должны продемонстрировать лидерство и, самое главное, единство. Мы уже показали это единство, когда единодушно приняли пятнадцать пакетов санкций против России, и должны сделать это снова. Мы будем сильными и влиятельными только тогда, когда будем говорить одним голосом", - считает президент Европейского парламента.
Она отметила, что Украина как кандидат на вступление в ЕС имеет общее будущее с Европой, поэтому в Европейском Союзе заинтересованы в обеспечении ее безопасности и стабильности.
"Если нам удастся сохранить единство, мы станем мощным партнером за столом переговоров", - подчеркнула Метсола.
Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. При этом он заверил, что европейские интересы будут учтены.
Такая позиция США вызвала волну критики со стороны стран ЕС. После заявлений представителей США в Мюнхене президент Франции Эммануэль Макрон собирал экстренный европейский саммит в Париже.
Президент Владимир Зеленский, комментируя заявление Келлога, заявил, что Украина должна сама решать, кто будет на переговорах.
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Европа должна "пробивать" место за столом переговоров, в том числе через мирные предложения и укрепление обороны.
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