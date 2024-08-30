UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС має терміново розблокувати "заморожені" Угорщиною гроші для України, - Боррель

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз має терміново розблокувати "заморожені" Угорщиною 6,6 мільярда євро для України. Ці гроші належать Києву.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Борель зауважив, що розблокування "заморожених" Угорщиною 6,6 мільярда євро, виділених у межах спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, є терміновим.

"Ми також обговорили питання щодо фінансування. Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні", - зазначив Боррель.

Політик наголосив, що це гроші Києва і країни мають компенсувати витрати, які вже були зроблені.

"Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію", - додав він.

Боррель також наголосив, що продовжує шукати рішення для проблеми блокування цих грошей та висловив впевненість, що знайде таке рішення.

 

Нагадаємо, що у Брюсселі відбулася неформальна зустріч ЄС міністерського рівня в форматі Gymnich. Глава МЗС України Дмитро Кулеба також взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Головними темами на переговорах були посилення військової підтримки України з боку ЄС та зміцнення спроможностей ППО.

Крім цього, міністри обговорили також просування переговорів про вступ України до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУгорщинаЕкономіка УкраїниЖозеп БоррельВійна Росії проти України