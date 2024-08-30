ЄС має терміново розблокувати "заморожені" Угорщиною гроші для України, - Боррель

Європейський союз має терміново розблокувати "заморожені" Угорщиною 6,6 мільярда євро для України. Ці гроші належать Києву.
Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Борель зауважив, що розблокування "заморожених" Угорщиною 6,6 мільярда євро, виділених у межах спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, є терміновим.
"Ми також обговорили питання щодо фінансування. Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні", - зазначив Боррель.
Політик наголосив, що це гроші Києва і країни мають компенсувати витрати, які вже були зроблені.
"Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію", - додав він.
Боррель також наголосив, що продовжує шукати рішення для проблеми блокування цих грошей та висловив впевненість, що знайде таке рішення.
Нагадаємо, що у Брюсселі відбулася неформальна зустріч ЄС міністерського рівня в форматі Gymnich. Глава МЗС України Дмитро Кулеба також взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Головними темами на переговорах були посилення військової підтримки України з боку ЄС та зміцнення спроможностей ППО.
Крім цього, міністри обговорили також просування переговорів про вступ України до ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.