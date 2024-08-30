ЕС должен срочно разблокировать "замороженные" Венгрией деньги для Украины, - Боррель

Борель отметил, что разблокирование "замороженных" Венгрией 6,6 миллиарда евро, выделенных в рамках специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, является срочным.

"Мы также обсудили вопросы финансирования. Министры согласились, что является срочным делом разблокировать €6,6 миллиарда из фонда помощи Украине. Этот известный объем денег, который был заблокирован уже в течение многих месяцев в рамках Европейского фонда мира. Многие министры повторили, что сегодня это не те деньги, которые принадлежат Украине", - отметил Боррель.

Политик подчеркнул, что это деньги Киева и страны должны компенсировать уже произведенные расходы.

"Украина уже получила соответствующие материалы, поэтому эти страны должны получить компенсацию", - добавил он.

Боррель также подчеркнул, что продолжает искать решение по проблеме блокирования этих денег и выразил уверенность, что найдет такое решение.