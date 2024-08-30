ЄС має терміново розблокувати "заморожені" Угорщиною гроші для України, - Боррель

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Борель зауважив, що розблокування "заморожених" Угорщиною 6,6 мільярда євро, виділених у межах спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, є терміновим.

"Ми також обговорили питання щодо фінансування. Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні", - зазначив Боррель.

Політик наголосив, що це гроші Києва і країни мають компенсувати витрати, які вже були зроблені.

"Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію", - додав він.

Боррель також наголосив, що продовжує шукати рішення для проблеми блокування цих грошей та висловив впевненість, що знайде таке рішення.