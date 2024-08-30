ЕС должен срочно разблокировать "замороженные" Венгрией деньги для Украины, - Боррель
Европейский союз должен срочно разблокировать "замороженные" Венгрией 6,6 миллиарда евро для Украины. Эти деньги принадлежат Киеву.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Борель отметил, что разблокирование "замороженных" Венгрией 6,6 миллиарда евро, выделенных в рамках специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, является срочным.
"Мы также обсудили вопросы финансирования. Министры согласились, что является срочным делом разблокировать €6,6 миллиарда из фонда помощи Украине. Этот известный объем денег, который был заблокирован уже в течение многих месяцев в рамках Европейского фонда мира. Многие министры повторили, что сегодня это не те деньги, которые принадлежат Украине", - отметил Боррель.
Политик подчеркнул, что это деньги Киева и страны должны компенсировать уже произведенные расходы.
"Украина уже получила соответствующие материалы, поэтому эти страны должны получить компенсацию", - добавил он.
Боррель также подчеркнул, что продолжает искать решение по проблеме блокирования этих денег и выразил уверенность, что найдет такое решение.
Напомним, что в Брюсселе прошла неформальная встреча ЕС министерского уровня в формате Gymnich. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.
Главными темами на переговорах было усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и укрепление возможностей ПВО.
Кроме того, министры обсудили также продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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