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ЕС должен срочно разблокировать "замороженные" Венгрией деньги для Украины, - Боррель

Брюссель, Пятница 30 августа 2024 20:33
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ЕС должен срочно разблокировать "замороженные" Венгрией деньги для Украины, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз должен срочно разблокировать "замороженные" Венгрией 6,6 миллиарда евро для Украины. Эти деньги принадлежат Киеву.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Борель отметил, что разблокирование "замороженных" Венгрией 6,6 миллиарда евро, выделенных в рамках специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, является срочным.

"Мы также обсудили вопросы финансирования. Министры согласились, что является срочным делом разблокировать €6,6 миллиарда из фонда помощи Украине. Этот известный объем денег, который был заблокирован уже в течение многих месяцев в рамках Европейского фонда мира. Многие министры повторили, что сегодня это не те деньги, которые принадлежат Украине", - отметил Боррель.

Политик подчеркнул, что это деньги Киева и страны должны компенсировать уже произведенные расходы.

"Украина уже получила соответствующие материалы, поэтому эти страны должны получить компенсацию", - добавил он.

Боррель также подчеркнул, что продолжает искать решение по проблеме блокирования этих денег и выразил уверенность, что найдет такое решение.

Напомним, что в Брюсселе прошла неформальная встреча ЕС министерского уровня в формате Gymnich. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

Главными темами на переговорах было усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и укрепление возможностей ПВО.

Кроме того, министры обсудили также продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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