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ЄС має створити свою організацію безпеки на додаток до НАТО, - Мецола

Фото: голова Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки. Вона має бути на додаток до НАТО.

Про це заявила глава Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю elMundo.

Вона наголосила, що ЄС завжди має бути сильнішим, послідовнішим і ефективнішим.

"Я говорю те саме, коли йдеться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки і оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став би конкурувати ЄС", - сказала вона.

Мецола зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайно нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. Вона наголосила, що Євросоюз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто увійде до Білого дому після виборів президента США.

"У січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація. Також з'являться новий Сенат та новий Конгрес, які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування щодо фінансової допомоги Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити працювати разом", - додала вона.

Нагадаємо, що в липні 2024 року Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту. Відомо, що вона обійматиме цю посаду ще майже два з половиною роки.

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