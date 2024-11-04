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ЕС должен создать свою организацию безопасности в дополнение к НАТО, - Мецола

Фото: глава Европарламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейскому союзу следует создать свою собственную организацию безопасности. Она должна быть в дополнение к НАТО.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью elMundo.

Она подчеркнула, что ЕС всегда должен быть сильнее, более последовательным и эффективным.

"Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который дополнял бы НАТО и не стал бы конкурировать ЕС", - сказала она.

Мецола отметила, что Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Она подчеркнула, что Евросоюз должен быть готов ко всему, вне зависимости от того, кто войдет в Белый дом после выборов президента США.

"В январе будет новый президент, а значит, и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования по финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе", - добавила она.

Напомним, что в июле 2024 года Роберта Мецола была переизбрана на пост президента Европейского парламента. Известно, что она будет занимать этот пост еще почти два с половиной года.

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