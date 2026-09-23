ЄС має прискорити переозброєння через коаліції окремих країн, - французький міністр

Він наголосив, що європейським країнам необхідно діяти значно швидше та виявляти більше гнучкості. Прикладом успішного підходу він назвав "Коаліцію рішучих" на підтримку України, яка функціонує поза формальними процедурами ЄС.

У цьому форматі рішення про активізацію дій ухвалюють окремі держави-члени. Це дозволило залучити до допомоги й країни поза межами Євросоюзу, які поділяють спільні цінності. Зокрема, ключову роль у підтримці України відіграє Британія, а також Норвегія, Канада, Австралія та Японія.

"Так, нам потрібно прискоритися. І я думаю, що нам слід бути трохи гнучкішими у своїх діях", - зазначив Аддад.

Гнучкість в економіці та оборонному секторі

Аналогічний механізм міністр пропонує застосовувати і в економічних питаннях, зокрема для інтеграції єдиного ринку. Якщо ухвалення рішень за участю всіх 27 країн блокується або затягується, ініціативу можуть брати об'єднання з шести, восьми чи десяти держав. Це дозволить створити необхідний імпульс для решти.

Такі ж принципи, за словами урядовця, слід впроваджувати і в сфері безпеки. Окремі країни можуть спільно реалізовувати масштабні промислові проєкти, брати на себе лідерство та задавати темп у переозброєнні.

Зміна підходів у Європі

Французький політик підкреслив, що серед європейських лідерів нарешті з'явилося відчуття нагальності потреб безпеки, якого бракувало ще кілька років тому, зокрема у 2019 році.

"Тож я вважаю, що європейці прокидаються. З’явилося відчуття нагальності, якого не було кілька років тому. Але зараз, на мою думку, нам потрібно бути трохи гнучкішими та креативнішими у тому, як ми все це втілюємо", - підсумував Аддад.