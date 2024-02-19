ЄС має посилити санкції проти РФ через смерть Навального, - глава МЗС Литви

Європейському союзу необхідно щонайменше посилити санкції проти Росії після смерті Олексія Навального.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, "напівзаходи" недостатні, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо Україна впаде, всі прекрасно розуміють: ми будемо наступними. Путін не має наміру зупинятися, він не зможе зупинитися", - сказав він.

Очікується, що під час сьогоднішньої зустрічі міністри закордонних справ обговорять питання про збільшення військової допомоги Україні, і до них приєднається дружина Навального.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Офіційних причин смерті Навального досі не названо. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ імовірною причиною назвали відрив тромбу.

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