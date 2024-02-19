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ЕС должен ужесточить санкции против РФ из-за смерти Навального, - глава МИД Литвы

Понедельник 19 февраля 2024 12:06
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ЕС должен ужесточить санкции против РФ из-за смерти Навального, - глава МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейскому союзу необходимо как минимум ужесточить санкции против России после смерти Алексея Навального.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, "полумеры" недостаточны, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Если Украина падет, все прекрасно понимают: мы будем следующими. Путин не намерен останавливаться, он не сможет остановиться", - сказал он.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи министры иностранных дел обсудят вопрос об увеличении военной помощи Украине, и к ним присоединится жена Навального.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

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Литва Санкции против России Российская Федерация Навальный
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