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ЄС має посилити обмін розвідданими через гібридні атаки Росії, - Каллас

07:17 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Пилип Бойко
ЄС має посилити обмін розвідданими через гібридні атаки Росії, - Каллас Фото: голова євродипломатії Кая Каллас (GettyImages)
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Європейському Союзу необхідно посилити співпрацю у сфері розвідки, щоб ефективніше протидіяти гібридним атакам Росії. Також країнам ЄС варто посилити захист критичної інфраструктури та тісніше координувати дії, заявила голова євродипломатії Кая Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу ЄС.

За словами Каллас, європейські країни повинні активніше обмінюватися розвідувальною інформацією та спільно реагувати на загрози. Вона зазначила, що характер гібридних атак вимагає від ЄС більш тісної взаємодії між державами-членами та відповідними структурами.

“Ми повинні посилити обмін розвідданими, захист критичної інфраструктури та нашу здатність протистояти гібридним атакам”, - заявила Каллас.

Гібридні атаки РФ залишаються окремим викликом

Каллас пов'язала необхідність посилення співпраці з активністю Росії, яка, за оцінкою європейської сторони, використовує гібридні методи впливу проти країн Європи.

Йдеться про загрози, які можуть стосуватися не лише традиційної безпеки, а й критичної інфраструктури та інших сфер.

Водночас у ЄС продовжують обговорювати способи посилення оборонної та безпекової взаємодії між державами-членами на тлі загроз з боку Росії.

"Путін - хрестоматійний хуліган. Гібридні атаки Москви покликані залякати нас, паралізувати наші суспільства та змусити нас вагатися діяти. Саме цього хоче Путін. Ми не повинні дозволяти страху диктувати наш вибір. Ми повинні відповідати рівню цих атак конкретними діями та впевненою відповіддю. Безпека Європи цього вимагає, і громадяни цього очікують", - зазначила Каллас.

Контекст заяви

Раніше у своєму матеріалі РБК-Україна пояснювало, як РФ намагається розхитати європейські демократії та відбити бажання підтримувати Україну, вдаючись до диверсій і кібератак. У НАТО пояснили, чи має ця тактика шанси на успіх.

Тим часом в НАТО раніше повідомляли, що Альянс посилює кіберзахист та обмін інформацією через загрози з боку Росії.

А у Польщі оприлюднили статистику розслідувань щодо шпигунства на користь іноземних спецслужб.

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