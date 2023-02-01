ЄС має перезапустити ОПК та дозволити українським підприємствам приєднатися до нього, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на спільній зустрічі комітету закордонних справ та підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту.

За його словами, для перемоги над Росією Україну необхідно забезпечити усім спектром озброєння, при цьому ЄС має діяти на випередження. Зокрема, Союзу слід перезапустити ОПК та дозволити приєднатися до нього українським підприємствам. Також необхідно посилювати санкції проти РФ.

Єрмак підкреслив, що це допоможе швидше закінчити війну повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

При цьому керівник ОП нагадав: у Росії вважають, що воюють із Заходом. Тому ця війна є агресією проти всієї Європи та цінностей, які її об’єднують. До того ж, з Кремлем безглуздо шукати діалог, бо він не вміє говорити нарівні.

Єрмак також нагадав, що президент Володимир Зеленський представив українську формулу миру, основою якої є міжнародна безпека - ядерна, енергетична, продовольча, екологічна і військова. Одним із пунктів також є система міцних гарантій, які забезпечили б незалежність і територіальну цілісність України в довгостроковій перспективі.

Окрім цього, керівник ОП зазначив, що Україна не має жодного сценарію перемоги у війні, який не передбачав би стовідсоткового відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"Всі інші пропозиції про будь-які перемовини у той час, поки російські солдати перебувають на нашій землі, є абсолютною російською пропагандою. При президентові Зеленському - і це, я впевнений, також позиція українського народу - жодних нових "мінськів", жодних нових "нормандських форматів" не буде. І це треба чітко усвідомлювати", - сказав він.

Єрмак підкреслив, що світ має справу із сучасним фашизмом, адже на окупованих територіях України та в Росії знову існують концтабори. А скоєні окупантами злочини євродепутати можуть побачити на власні очі, відвідуючи Україну.

Він додав, що українці ціною власних життів показали, що не потрібно боятися, коли відстоюєш свої цінності.

"Ми сьогодні є найкращим іміджмейкером для НАТО, показавши рівень Росії. Росія чітко розуміє, що вона сьогодні не спроможна диктувати умови країнам НАТО. Давайте разом не втрачати цього! За це заплачено тисячами життів українців, українських дітей. А членство України в НАТО лише посилить Альянс", - сказав Єрмак.