ЄС має намір запровадити санкції ще проти чотирьох російських банків, - Reuters

За даними дипломатичних джерел у ЄС, під санкції потраплять приватний Альфа-Банк, онлайн-банк Тінькофф та комерційний кредитор Росбанк.

Гума та асфальт будуть додані до списку країн ЄС, заборонених до імпорту з Росії, а блок заборонить арабську службу Russia Today на своїй території, повідомляють джерела.

Заборони на експорт покликані придушити здатність Росії виробляти зброю та техніку, спрямовані проти України.

Джерела повідомили, що нові заборони будуть поширюватися на електронні схеми та компоненти, тепловізійні камери, радіоприймачі та важкі транспортні засоби, а також сталь та алюміній, що використовуються у будівництві, та машини, що використовуються у промислових та/або будівельних цілях.

Єврокомісія також запропонувала додаткові обмеження на європейські спільні підприємства з Росією та російськими громадянами, які входять до складу рад директорів у Європі, додали вони.

Серед заходів, що обговорювалися, також було внесення до чорного списку осіб, причетних до виробництва іранських безпілотників, які використовуються в Україні.

Блок прагне як розширити свої заходи проти Росії, і закрити лазівки у існуючих санкціях, зокрема шляхом запровадження жорсткішого контролю над продажем супутникових даних Китаю.

Нідерланди запропонували внести до чорного списку Sun Ship Management, що базується в Дубаї, підрозділ російської судноплавної компанії "Совкомфлот", яка знаходиться під британськими, канадськими та американськими санкціями. Згідно з веб-сайтом компанії, багато її суден ходять під прапором Кіпру, країни ЄС.

Нагадаємо, представники 27 країн Європейського союзу зустрічаються у середу у Брюсселі, щоб обговорити нові санкції проти Росії. Нові заходи, які блок, як очікується, погодить перед роковинами вторгнення Москви в Україну 24 лютого, вимагатимуть одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.

Минулого тижня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що пакет включатиме додаткові заборони на експорт на суму понад 10 млрд євро. Це ще більше виснажить військову машину Росії та продовжить розхитувати основи її економіки.