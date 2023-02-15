ЕС намерен ввести санкции еще против четырех российских банков, - Reuters

По данным дипломатических источников в ЕС, под санкции попадут частный Альфа-Банк, онлайн-банк Тинькофф и коммерческий кредитор Росбанк.

Резина и асфальт будут добавлены в список стран ЕС, запрещенных к импорту из России, а блок запретит арабскую службу Russia Today на своей территории, сообщают источники.

Запреты на экспорт призваны подавить способность России производить оружие и технику, направленные против Украины.

Источники сообщили, что новые запреты будут распространяться на электронные схемы и компоненты, тепловизионные камеры, радиоприемники и тяжелые транспортные средства, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве, и машины, используемые в промышленных и/или строительных целях.

Еврокомиссия также предложил дополнительные ограничения на европейские совместные предприятия с Россией и российскими гражданами, входящими в состав советов директоров в Европе, добавили они.

Среди обсуждаемых мер также было внесение в черный список лиц, причастных к производству иранских беспилотников, используемых в Украине.

Блок стремится как расширить свои меры против России, так и закрыть лазейки в существующих санкциях, в том числе путем введения более жесткого контроля за продажей спутниковых данных Китаю.

Нидерланды предложили внести в черный список базирующуюся в Дубае компанию Sun Ship Management, подразделение российской судоходной компании "Совкомфлот", которая находится под британскими, канадскими и американскими санкциями. Согласно веб-сайту компании, многие ее суда ходят под флагом Кипра, страны ЕС.

Напомним, представители 27 стран Европейского союза встречаются в среду в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции против России. Новые меры, которые блок, как ожидается, согласует передо годовщиной вторжения Москвы в Украину 24 февраля, потребуют единодушной поддержки всех государств-членов ЕС.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что пакет будет включать дополнительные запреты на экспорт на сумму более 10 млрд евро. Это еще больше истощит военную машину России и продолжит расшатывать основы ее экономики.