RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС намерен ввести санкции еще против четырех российских банков, - Reuters

Фото: банк друзей Путина попадет под европейские санкции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия предложила странам ЕС исключить ввести санкции против еще четырех российских банков, отключив их от глобальной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным дипломатических источников в ЕС, под санкции попадут частный Альфа-Банк, онлайн-банк Тинькофф и коммерческий кредитор Росбанк.

Резина и асфальт будут добавлены в список стран ЕС, запрещенных к импорту из России, а блок запретит арабскую службу Russia Today на своей территории, сообщают источники.

Запреты на экспорт призваны подавить способность России производить оружие и технику, направленные против Украины.

Источники сообщили, что новые запреты будут распространяться на электронные схемы и компоненты, тепловизионные камеры, радиоприемники и тяжелые транспортные средства, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве, и машины, используемые в промышленных и/или строительных целях.

Еврокомиссия также предложил дополнительные ограничения на европейские совместные предприятия с Россией и российскими гражданами, входящими в состав советов директоров в Европе, добавили они.

Среди обсуждаемых мер также было внесение в черный список лиц, причастных к производству иранских беспилотников, используемых в Украине.

Блок стремится как расширить свои меры против России, так и закрыть лазейки в существующих санкциях, в том числе путем введения более жесткого контроля за продажей спутниковых данных Китаю.

Нидерланды предложили внести в черный список базирующуюся в Дубае компанию Sun Ship Management, подразделение российской судоходной компании "Совкомфлот", которая находится под британскими, канадскими и американскими санкциями. Согласно веб-сайту компании, многие ее суда ходят под флагом Кипра, страны ЕС.

Напомним, представители 27 стран Европейского союза встречаются в среду в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции против России. Новые меры, которые блок, как ожидается, согласует передо годовщиной вторжения Москвы в Украину 24 февраля, потребуют единодушной поддержки всех государств-членов ЕС.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что пакет будет включать дополнительные запреты на экспорт на сумму более 10 млрд евро. Это еще больше истощит военную машину России и продолжит расшатывать основы ее экономики.

Напомним, работающий в Украине Альфа-банк близких к Путину российских олигархов в 2022 году был переименован в Сенс-Банк. За прошлый год он показал самый большой среди украинских банков убыток - 7 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиАльфа-БанкЕвросоюз