ЕС намерен поднять тарифы на импорт из Украины, - FT

ЕС готовится в течение нескольких недель ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт. Это ударит по экономике Киева в решающий момент в его борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, решение о внезапном прекращении специальных торговых соглашений, которые позволяли большинству украинских товаров ввозиться в ЕС беспошлинно, было принято после того, как Польша возглавила движение по защите фермеров блока.

У ЕС есть действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, ЕС пошел дальше после вторжения Москвы в 2022 году и временно приостановил действие оставшихся пошлин.

Эти соглашения истекают 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение.

Но дипломаты заявили, что это переходное предложение, недавно отправленное государствам-членам ЕС, резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию - спасательный круг для украинских фермеров и бюджета.

Политические пошлины

Установленный в 2022 году беспошлинный режим применялся к дешевой птице, пшенице и сахару из Украины, большая часть которых проходила через страны ЕС по пути в Африку и Азию. Но фермеры и политики в Польше, Франции и других странах вскоре обвинили украинский экспорт в снижении внутренних цен.

Этот вопрос доминировал в польской политике, поскольку сменявшие друг друга правительства вводили односторонние запреты на импорт украинского зерна, нарушая правила ЕС. Перед президентскими выборами 18 мая Варшава попросила Еврокомиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы минимизировать шансы националистического оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого, заявили дипломаты.

Новое соглашение

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что военные договоренности не будут возобновлены, "потому что мы в настоящее время работаем над пересмотром" соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

"Комиссия также изучает возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены и не будут применены к 6 июня", - добавил представитель.

"Это действительно плохой сигнал для Украины", - сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента. "На поиск решения уйдет как минимум до октября".

Его комитет в среду допросит должностных лиц Еврокомиссии о том, почему обещанные торговые переговоры зашли в тупик, учитывая, что крайний срок в июне был "известен давно", сказал Ланге. "Ситуация действительно неприемлема".

Удар по экономике Украины

Правительство Украины оценивает, что возврат к довоенным торговым условиям сократит его доходы примерно на 3,5 млрд евро в год.

"Это огромный шаг назад", - сказал Михаил Бно-Айриян, торговый представитель Федерации работодателей Украины. "То, что мы видим сейчас, - это отсутствие понимания".

Два дипломата ЕС сообщили FT, что переходная мера Еврокомиссии предполагает разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт, пока идут переговоры.

Самое большое влияние это окажет на кукурузу, сахар, мед и птицу. Квота на кукурузу сократится в годовом исчислении с 4,7 млн тонн до 650 тысяч тонн. Квота на птицу упадет с 57 тысяч тонн до 40 тысяч, на сахар - со 109 тысяч до 40,7 тысяч.