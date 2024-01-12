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ЄС має допомогти українцям перемогти, щоб відновити мир у Європі, - прем'єр Литви

П'ятниця 12 січня 2024 20:49
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ЄС має допомогти українцям перемогти, щоб відновити мир у Європі, - прем'єр Литви Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Щоб забезпечити безпеку всієї Європи, Європейський союз не повинен втомитися або сповільнитися в наданні фінансової та військової підтримки Україні.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Євросоюз - це історія успіху з багатьма досягненнями, яка зробила особливий внесок у процвітання і стабільність, якими вже давно насолоджується Європа. На жаль, з війною Росії проти України і появою демократичного, заснованого на правилах світу цей період підійшов до кінця. Наше завдання - допомогти українцям перемогти, щоб у Європі відновився мир, а Україна повернула собі те, що в неї забрав агресор", - заявила вона.

За її словами, одним із можливих способів надати значущу допомогу Україні є продовження тиску на Росію та її поплічників за допомогою санкцій, а також використання заморожених та іммобілізованих російських активів для відшкодування шкоди, завданої Україні.

Шимоніте також зазначила, що рішення Євроради, ухвалене наприкінці минулого року, про відкриття переговорів з Україною та Молдовою про членство в ЄС має величезне значення для цих країн.

"Зі свого боку, ми повинні залишатися відкритими і готовими допомогти, щоб офіційні переговори про вступ почалися вже цієї весни", - сказала вона.

50 млрд євро для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється надавати Україні військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також він продовжує партнерські відносини з Москвою, незважаючи на її агресію.

Угорщина неодноразово застосовувала можливість вето, коли в Євросоюзі розглядали питання, які стосуються допомоги Україні.

Зокрема, нещодавно Орбан заблокував ініціативу, яка передбачає 50 млрд. євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готова поступитися деяким вимогам Угорщини, щоб виділити Україні 50 млрд євро.

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