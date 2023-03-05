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ЄС не має доказів, що Китай має намір передати озброєння Росії, - фон дер Ляєн

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Неділя 05 березня 2023 23:28
ЄС не має доказів, що Китай має намір передати озброєння Росії, - фон дер Ляєн Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Європейського Союзу на сьогоднішній день відсутні докази щодо планів постачання китайської зброї до Росії.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"Поки що у нас немає доказів цього, але ми маємо відслідковувати це питання щодня", - заявила голова Єврокомісії, відповідаючи на запитання журналіста щодо намірів Китаю передачі озброєнь РФ.

Говорячи про санкції проти Китаю у разі таких постачань, голова ЄК зазначила, що це гіпотетичне питання, на яке можна буде відповісти лише у тому випадку, якщо він стане реальністю та фактом.

Раніше у Білому домі заявили, що Китай при вирішенні питання про можливу передачу зброї РФ повинен буде визначитися, чи справді він хоче стати на бік російського диктатора Володимира Путіна в агресії проти України.

Нагадаємо, Китай все ще розглядає можливість передачі зброї РФ.

При цьому США пообіцяли відповідні наслідки санкцій, якщо Китай зважиться на такий крок.

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