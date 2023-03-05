ЄС не має доказів, що Китай має намір передати озброєння Росії, - фон дер Ляєн

У Європейського Союзу на сьогоднішній день відсутні докази щодо планів постачання китайської зброї до Росії.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"Поки що у нас немає доказів цього, але ми маємо відслідковувати це питання щодня", - заявила голова Єврокомісії, відповідаючи на запитання журналіста щодо намірів Китаю передачі озброєнь РФ.

Говорячи про санкції проти Китаю у разі таких постачань, голова ЄК зазначила, що це гіпотетичне питання, на яке можна буде відповісти лише у тому випадку, якщо він стане реальністю та фактом.