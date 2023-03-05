У ЕС нет доказательств, что Китай намерен передать вооружение России, - фон дер Ляйен
У Европейского Союза на сегодняшний день отсутствуют доказательства касательно планов поставок китайского оружия в Россию.
Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
"Пока у нас нет доказательств этого, но мы должны отслеживать этот вопрос каждый день", - заявила председатель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналиста касательно намерений Китая передачи вооружений РФ.
Говоря о санкциях против Китая в случае таких поставок, председатель ЕК отметила, что это гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если он станет реальностью и фактом.
Ранее в Белом доме заявили, что Китай при решении вопроса о возможной передаче оружия РФ должен будет определиться, действительно ли он хочет встать на сторону российского диктатора Владимира Путина в агрессии против Украины.
Напомним, Китай все еще рассматривает возможность передачи оружия РФ.
При этом США пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай решится на такой шаг.
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