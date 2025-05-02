ЄС конфіскує мільярди російських активів для компенсації західним інвесторам, - Reuters

Депозитарій Euroclear конфіскує і перерозподілить близько 3 млрд євро із заморожених російських активів. Ці гроші будуть спрямовані на компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала їхні кошти в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідь Європи на дії Москви

Кошти буде розподілено серед західних інвесторів, які постраждали від вилучень їхніх активів у Росії останніми місяцями.

За словами трьох джерел, цей крок є відповіддю ЄС на дії Москви і знаменує собою новий рівень економічного протистояння.

Йдеться про 3 млрд євро із загального пулу в 10 млрд, що належать російським особам і організаціям, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Зміни в санкційній політиці ЄС

Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року.

Раніше Захід спрямовував Україні відсотки від заморожених російських активів, чим був вкрай незадоволений Володимир Путін

Рішення затверджено Бельгією

Euroclear отримала дозвіл від бельгійської влади в березні на проведення цих виплат. Компанія повідомила клієнтів в інформаційному бюлетені від 1 квітня.

"Ми отримали схвалення від нашого компетентного органу на розморожування компенсаційних сум та їхню передачу нашим учасникам", - ідеться в документі.

Особи російських власників активів, що підлягають конфіскації, не розкриваються.

Політичні та моральні питання

Рішення виплатити компенсації західним інвесторам із російських коштів критикується низкою експертів.

"Конфіскація російських активів на користь західного бізнесу - це морально сумнівний крок", - заявив Якоб Кіркегаард, експерт із санкцій із вашингтонського Peterson Institute.

Він зазначив, що це політичне рішення на користь корпорацій, а не платників податків, і вказав, що такі кошти мають іти на відновлення України.

Євросоюз заморозив сотні мільярдів

ЄС заморозив сотні млрд євро російських активів, включно з резервами Центробанку, після вторгнення РФ в Україну. Це стало найбільшим санкційним заходом в історії блоку.

Понад 180 млрд євро російських активів перебувають під контролем Euroclear. Росія подала близько 100 судових позовів проти компанії, прагнучи повернути заморожені кошти.

Відповідні заходи Москви

Минулого року Москва вилучила 3 млрд євро, що зберігаються в російському депозитарії від імені Euroclear, на користь російських інвесторів, які постраждали від західних санкцій.

Джерела повідомили, що фактично йдеться про взаємну заміну: заморожені кошти західних інвесторів у Росії компенсуються активами російських інвесторів у ЄС.

На тлі четвертого року санкцій і триваючих ударів по Україні, Москва прагне повернути контроль над своїми активами. При цьому переговори між США і РФ про можливе завершення війни проходять без активної участі Європи.