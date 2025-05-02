ЕС конфискует миллиарды российских активов для компенсации западным инвесторам, - Reuters

Депозитарий Euroclear конфискует и перераспределит около 3 млрд евро из замороженных российских активов. Эти деньги будут направлены на компенсации западным инвесторам после того, как Москва конфисковала их средства в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ответ Европы на действия Москвы

Средства будут распределены среди западных инвесторов, пострадавших от изъятий их активов в России в последние месяцы.

По словам трех источников, этот шаг является ответной мерой ЕС на действия Москвы и знаменует собой новый уровень экономического противостояния.

Речь идет о 3 млрд евро из общего пула в 10 млрд, принадлежащих российским лицам и организациям, попавшим под санкции ЕС после вторжения России в Украину в 2022 году.

Изменения в санкционной политике ЕС

Это первый случай, когда европейские власти разрешили направить средства западным инвесторам, опираясь на изменения в санкционном режиме ЕС, вступившие в силу в конце прошлого года.

Ранее Запад направлял Украине проценты от замороженных российских активов, чем был крайне недоволен Владимир Путин

Решение утверждено Бельгией

Euroclear получила разрешение от бельгийских властей в марте на проведение этих выплат. Компания уведомила клиентов в информационном бюллетене от 1 апреля.

"Мы получили одобрение от нашего компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и их передачу нашим участникам", - говорится в документе.

Личности российских владельцев активов, подлежащих конфискации, не раскрываются.

Политические и моральные вопросы

Решение выплатить компенсации западным инвесторам из российских средств критикуется рядом экспертов.

"Конфискация российских активов в пользу западного бизнеса - это морально сомнительный шаг", - заявил Якоб Киркегаард, эксперт по санкциям из вашингтонского Peterson Institute.

Он отметил, что это политическое решение в пользу корпораций, а не налогоплательщиков, и указал, что такие средства должны идти на восстановление Украины.

Евросоюз заморозил сотни миллиардов

ЕС заморозил сотни млрд евро российских активов, включая резервы Центробанка, после вторжения РФ в Украину. Это стало крупнейшей санкционной мерой в истории блока.

Более 180 млрд евро российских активов находятся под контролем Euroclear. Россия подала около 100 судебных исков против компании, стремясь вернуть замороженные средства.

Ответные меры Москвы

В прошлом году Москва изъяла 3 млрд евро, хранящихся в российском депозитарии от имени Euroclear, в пользу российских инвесторов, пострадавших от западных санкций.

Источники сообщили, что фактически речь идет о взаимной замене: замороженные средства западных инвесторов в России компенсируются активами российских инвесторов в ЕС.

На фоне четвертого года санкций и продолжающихся ударов по Украине, Москва стремится вернуть контроль над своими активами. При этом переговоры между США и РФ о возможном завершении войны проходят без активного участия Европы.