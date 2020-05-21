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В ЕС изменились правила для туристов: что важно знать

Lite » Стиль жизни 21.05.2020 - 10:09
В ЕС изменились правила для туристов: что важно знать
В ЕС новые правила для путешественников (фото: freepik)

Европейский союз выпустил новые рекомендации и правила при авиапутешествиях

Украина открывает авиасообщение с Европейским союзом уже с 15 июня. И органами здравоохранения ЕС были опубликовали новые правила, которые важно соблюдать при авиапутешествиях.

Там рекомендуют обязательное использование защитных масок для лица во время авиаперелетов, а также тщательную гигиену рук. Такие меры предосторожности, пишет CNN, должны будут обезопасить всех пассажиров, которые находятся на борту самолета.

Эти правила и принципы должны соблюдать все авиаперевозчики после возобновления авиасообщения между странами Европейского союза. Они направлены на предотвращение заражения будущих туристов COVID-19.

Кроме того, в новых требованиях говорится о соблюдении социальной дистанции. Пассажиры во время путешествий должны быть уверены, что риски для них минимальны.

"Протокол, выпущенный сегодня, убедит пассажиров в том, что они могут безопасно летать, и поможет отрасли преодолеть последствия этой пандемии", - говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности.

Ранее мы писали, что в Киеве рассказали о новых правилах работы пляжей, которые планируют открыть не только в столице, но и по всей Украине с 1 июня.

Также сообщалось, что пандемия COVID-19 может создать новый тип туриста.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины ЕвросоюзСамолет
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