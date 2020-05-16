Украинцев просят не покупать билеты на самолеты: никуда не полетят!

Билеты на самолеты украинцам советуют не покупать (фото: freepik)

В Украине скоро разрешат авиаперелеты, но эксперты советуют повременить с покупкой билетов

Авиаперелеты в Украине начнут возобновлять уже с 23 мая. До 1 июня на украинское пространство вернутся уже три авиакомпании - Wizz Аir, Czech Airlines и Lufthansa. Но эксперты говорят, билеты покупать пока не нужно спешить.

Об этом рассказала Styler Леся Самарина, адвокат, руководитель Днепропетровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

"Если границы будут все еще закрыты, то рейс, конечно же, будет отменен. В соответствии с "Правилами воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа" авиаперевозчики вправе отменить рейсы с предложением альтернативы пассажирам или возврата денег за билет. Если пассажира не устраивает предложенный авиакомпанией рейс на более позднюю дату, он вправе требовать возврата средств", - сказала эксперт.

Юрист говорит, что авиакомпания не имеет право отказать пассажиру в возврате денег за билет. Но при этом каждая компания может устанавливать свой порядок возврата средств, а в некоторых случаях деньги за билет все же не вернут.

"Многие авиакомпании уже изменили правила обмена и возврата билетов - отменяют штрафы, применяют ваучеры, а также предлагают определенные условия возврата билетов или перебронирования. Однако следует помнить, что авиакомпания имеет право отказать в возврате средств, если билет был куплен по специальному "невозвратному тарифу", - резюмировала Самарина.

Отметим, что ранее Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Украины, рассказал, когда украинцам снова будут доступны авиаперелеты, как внутренние, так и международные.

Автор: Светлана Дудукало