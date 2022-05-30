ЄС виключить з шостого пакету санкцій заборону на нафту, що поставляється по трубопроводу, - журналіст

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії буде поширюватися на сиру нафту і нафтопродукти, які поставляються в країни-держави ЄС. Однак тимчасово ембарго не буде вводитися на нафту, яка поставляється по трубопроводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter .

"Рада погоджується, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з Росії в держави-члени, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється по трубопроводу", - написав він.

При цьому в проекті угоди Європейської Ради йдеться про необхідність якомога швидше розглянути питання про тимчасове виключення для сирої нафти, що поставляється по трубопроводу.