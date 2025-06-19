ЄС інвестує російські 200 млрд євро, щоб зберегти допомогу Україні, - Politico

Єврокомісія розглядає план переведення майже 200 млрд євро заморожених російських державних активів у Бельгії до нового фонду з більш ризикованими інвестиціями.

Мета - отримувати вищі доходи і підтримувати економіку України, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа припинити фінансування.

Активи було заморожено 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому Євросоюз прагне не конфіскувати їх повністю. Цього не хочуть через фінансові та юридичні ризики, на що вже вказали такі країни, як Німеччина та Італія.

Як забезпечити законність операцій

У ЄС хочуть витрачати лише дохід від інвестицій, залишаючи основний капітал недоторканим, щоб уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права. Група G7 минулого року домовилася направити в Україну 45 млрд євро коштів від інвестування заморожених активів.

Частка ЄС у цій допомозі становила 18 млрд євро, які мають бути виплачені до кінця року. Це ставить під питання джерело фінансування для України у 2026 році.

Обговорення на рівні міністрів фінансів

Міністри фінансів 27 країн ЄС почнуть обговорення цих питань за неформальною вечерею в Люксембурзі. Польща, яка головує в Раді ЄС, просить Єврокомісію представити доступні варіанти і розглянути використання заморожених активів.

Крім того, Польща запропонувала використовувати нову схему зовнішнього фінансування оборони SAFE для закупівлі зброї Україні.

Зв'язок із санкціями і роль Угорщини

Створення фонду дасть змогу зміцнити фінансову підтримку України і знизити ризик блокування санкцій Угорщиною. Активи заблоковані санкційним режимом ЄС, який мають продовжувати кожні шість місяців. Угорський прем'єр Орбан погрожує застосовувати вето як "жест доброї волі" до Кремля.

Єврокомісія проводила консультації з Францією, Німеччиною, Італією та Естонією, але поки не знайшла способу зберегти активи замороженими без одноголосного рішення.

Фінансові обмеження Євросоюзу

Для створення нового інвестиційного фонду ЄС планує використовувати голосування простою більшістю, що обійде вето Угорщини. Однак критики попереджають - якщо інвестиції виявляться збитковими, витрати ляжуть на плечі платників податків.

Наразі центральний бюджет ЄС на суму 1,2 трлн євро перевантажений, і нова бюджетна рамка набуде чинності лише 2028 року. При цьому значну частину виділених 50 млрд євро на допомогу Україні вже витрачено, а поповнити бюджет складно без одноголосного схвалення, якого не дасть Угорщина.