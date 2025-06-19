ЕС инвестирует российские 200 млрд евро, чтобы сохранить помощь Украине, - Politico

Средства от российских активов в размере 18 млрд евро должны быть исчерпаны до конца года. Новый подход поможет сохранить финансирование для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Еврокомиссия рассматривает план перевода почти 200 млрд евро замороженных российских государственных активов в Бельгии в новый фонд с более рискованными инвестициями.
Цель - получать более высокие доходы и поддерживать экономику Украины, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить финансирование.
Активы были заморожены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Евросоюз стремится не конфисковать их полностью. Этого не хотят из-за финансовых и юридических рисков, на что уже указали такие страны, как Германия и Италия.
В ЕС хотят тратить лишь доход от инвестиций, оставляя основной капитал нетронутым, чтобы избежать обвинений в нарушении международного права. Группа G7 в прошлом году договорилась направить в Украину 45 млрд евро средств от инвестирования замороженных активов.
Доля ЕС в этой помощи составила 18 млрд евро, которые должны быть выплачены до конца года. Это ставит под вопрос источник финансирования для Украины в 2026 году.
Министры финансов 27 стран ЕС начнут обсуждение этих вопросов за неформальным ужином в Люксембурге. Польша, председательствующая в Совете ЕС, просит Еврокомиссию представить доступные варианты и рассмотреть использование замороженных активов.
Кроме того, Польша предложила использовать новую схему внешнего финансирования обороны SAFE для закупки оружия Украине.
Создание фонда позволит укрепить финансовую поддержку Украины и снизить риск блокировки санкций Венгрией. Активы заблокированы санкционным режимом ЕС, который должны продлевать каждые шесть месяцев. Венгерский премьер Орбан угрожает применять вето как "жест доброй воли" к Кремлю.
Еврокомиссия проводила консультации с Францией, Германией, Италией и Эстонией, но пока не нашла способа сохранить активы замороженными без единогласного решения.
Для создания нового инвестиционного фонда ЕС планирует использовать голосование простым большинством, что обойдет вето Венгрии. Однако критики предупреждают - если инвестиции окажутся убыточными, издержки лягут на плечи налогоплательщиков.
Сейчас центральный бюджет ЕС на сумму 1,2 трлн евро перегружен, и новая бюджетная рамка вступит в силу лишь в 2028 году. При этом значительная часть выделенных 50 млрд евро на помощь Украине уже израсходована, а пополнить бюджет сложно без единогласного одобрения, которого не даст Венгрия.
Напомним, сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear (Бельгия) составляет 183 млрд евро.
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, ЕС не может конфисковать замороженные активы РФ из-за отсутствия правовой базы.
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