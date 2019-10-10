ЕС инвестировал в Украину больше, чем в другую страну мира, - Могерини

Европейский союз за последние пять лет инвестировал в Украину больше, чем в любую другу страну мира. Об этом сказала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время слушаний в Европарламенте, передает пресс-лужба ведомства.

По словам Могерини, после 2014 года ЕС собрал для Украины самый большой пакет поддержки в истории содружества - более 15 миллиардов евро.

"Никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы сделали... Наша поддержка и наше сотрудничество оказывают очень ощутимое влияние. Мы поддержали создание тысяч новых рабочих мест и помогли посредством децентрализации повысить качество услуг для граждан. Мы сопровождали реформу сектора безопасности. А два года назад мы сделали путешествие в Европейский Союз для жителей Украины проще благодаря либерализации визового режима", - подчеркнула она.

Могерини подметила, что со времени первой дискуссии Евросоюза об Украине пять лет назад наша страна прошла очень большой путь. И это стало возможным, по ее мнению, благодаря решимости граждан. Высокий представитель также напомнила, что "на протяжении всех этих лет Евросоюз всегда стоял на стороне украинского народа".

"Наше Соглашение об ассоциации, которое в настоящее время вступило в силу, является самым амбициозным соглашением, которое когда-либо было разработано Европейским союзом с любым партнером. И это уже дало впечатляющий рост, например, в нашей торговле почти на 50 процентов... И я верю, что народ Украины понимает, ценит и очень хорошо знает, насколько мы стали близки за эти годы", - заявили Могерини.

Напомним, в украинском правительстве рассчитывают до конца 2019 года конкретизировать параметры работы обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.