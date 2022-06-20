У ЄС є всі інструменти для того, щоб закінчити війну в Україні швидко, - МЗС Литви

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

"У Європейського союзу є інструменти для того, щоб закінчити війну набагато швидше. Вони були у нього завжди. Якби ми виконали не 10% українських прохань, а 90%, війна не тривала б так довго", - заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що для розблокування українських портів необхідне військове обладнання.

"Я говорю про це вже майже два місяці разом з українцями. Якщо ми серйозно налаштовані допомогти вирішити продовольчу кризу, ми повинні серйозно поставитися до захисту портів", - заявив Ландсбергіс.