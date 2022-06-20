У ЄС є всі інструменти для того, щоб закінчити війну в Україні швидко, - МЗС Литви
Якби всі країни Європейського Союзу надали Україні необхідне озброєння, то війна проти Росії закінчилася б швидше.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.
"У Європейського союзу є інструменти для того, щоб закінчити війну набагато швидше. Вони були у нього завжди. Якби ми виконали не 10% українських прохань, а 90%, війна не тривала б так довго", - заявив він.
При цьому міністр підкреслив, що для розблокування українських портів необхідне військове обладнання.
"Я говорю про це вже майже два місяці разом з українцями. Якщо ми серйозно налаштовані допомогти вирішити продовольчу кризу, ми повинні серйозно поставитися до захисту портів", - заявив Ландсбергіс.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання сучасної зброї Україні підвищить шанси на якнайшвидше звільнення окупованих Росією територій.
Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України.