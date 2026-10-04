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ЄС і Канада підготували новий план щодо України, - Politico

19:42 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЄС та Канада оголосять про масштабне партнерство (Getty Images)

Уже цього місяця Європейський Союз та Канада оголосять про нове масштабне партнерство. Воно передбачатиме не лише спільну протидію геополітичним ризикам, а й посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як вдалося дізнатися журналістам, співпраця Брюсселя та оттави охопить різні сфери - від усунення перешкод у цифровій торгівлі до спільної допомоги Україні.

У проєкті спільної заяви, яка опинилася у розпорядженні ЗМІ, вказано, що зараз світ стикається з безпрецедентними викликами у сфері геополітики, торгівлі, енергетики, технологій, клімату та ресурсів. Саме тому Євросоюз та Канада вирішили об'єднати зусилля.

Під час саміту в Монреалі Брюссель та Оттава планують заявити про плани прискорити інвестиції у видобуток критично важливих мінералів.

Крім того, сторони хочуть зміцнити ланцюги постачання та підвищити безпеку поставок, зокрема шляхом формування запасів стратегічних ресурсів. Це має допомогти пом'якшити наслідки "ринкових коливань та геополітичних наслідків".

"Ми узгодимо стратегії та стандарти, об'єднаємо галузі та зосередимо наші амбіції на секторах, що принесуть найбільшу вигоду нашим народам", - йдеться в проєкті заяви.

Як саме ЄС та Канада планують спільно посилити підтримку України - поки не розголошується.

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