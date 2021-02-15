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В ЕС хотят вакцинировать от COVID всех желающих до конца лета

Новина українською → Брюссель, Понедельник 15 февраля 2021 11:59
В ЕС хотят вакцинировать от COVID всех желающих до конца лета Фото: вакцинация (Jane Barlow - Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз рассчитывает до конца лета провести вакцинацию от COVID для всех желающих граждан стран-участниц. При этом на сегодня основная проблема заключается в недостаточных объемах производства вакцины.

Об этом в эфире BFMTV заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

По его словам, для того, чтобы вакцинировать всех до конца лета, Евросоюзу не нужно дополнительных закупок, поскольку в ближайшее время Европа будет располагать пятью различными препаратами.

"Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение", - заявил Бретон.

В то же время, по его мнению, основная проблема заключается в производстве, которое нужно увеличивать. Он добавил, что Европа должна стать ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС намерен ввести сертификаты о вакцинации против коронавируса. Документ будет сугубо медицинским, также ожидается, что он не предоставит таких привилегий, как возможность свободно путешествовать.

Также сообщалось, что Европейский союз и Европейское бюро ВОЗ помогут Украине с вакцинацией. В частности, ЕС профинансирует специальный проект на 40 миллионов евро.

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