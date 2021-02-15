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В ЄС хочуть вакцинувати від COVID усіх охочих до кінця літа

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 15 лютого 2021 11:59
В ЄС хочуть вакцинувати від COVID усіх охочих до кінця літа Фото: вакцинація (Jane Barlow - Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз розраховує до кінця літа провести вакцинацію від COVID для всіх охочих громадян країн-учасниць. При цьому на сьогодні основна проблема полягає в недостатніх обсягах виробництва вакцини.

Про це в ефірі BFMTV заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон

За його словами, для того, щоб вакцинувати всіх до кінця літа, Євросоюзу не треба додаткових закупівель, оскільки найближчим часом Європа буде мати у своєму розпорядженні п'ять різних препаратів.

"Менш ніж за рік у нас буде п'ять вакцин, які працюють. Це велике наукове досягнення", - заявив Бретон.

У той же час, на його думку, основна проблема полягає в виробництві, яке треба збільшувати. Він додав, що Європа має стати провідним континентом у виробництві вакцин протягом 18 місяців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС має намір ввести сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Документ буде суто медичним, також очікується, що він не надасть таких привілеїв, як можливість вільно подорожувати.

Також повідомлялося, що Європейський союз і Європейське бюро ВООЗ допоможуть Україні з вакцинацією. Зокрема, ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.

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