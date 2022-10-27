У ЄС хочуть посилити контроль над обігом зброї через війну в Україні

Згідно з оцінками, на руках у громадян країн ЄС може бути до 35 млн одиниць незаконної вогнепальної зброї, при цьому близько 630 000 одиниць вважаються вкраденими або загубленими в Шенгенській інформаційній системі.

"Незаконний обіг вогнепальної зброї підживлює організовану злочинність у ЄС і породжує політичну нестабільність у країнах-сусідах ЄС. З розвитком швидкої доставки посилок і нових технологій незаконний обіг вогнепальної зброї набуває нових форм. Як законодавці, ми повинні надолужити втрачене. Запропонована реформа закриє лазівки в існуючих правилах, які часто оминають, що призводить до контрабанди та переправлення вогнепальної зброї до ЄС", - зазначив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Нові правила включатимуть:

Чіткі та єдині процедури ввезення, вивезення та транзиту вогнепальної зброї, її основних компонентів, боєприпасів та сигнально-сигнальної зброї.

Спрощені процедури ввезення та вивезення для мисливців та спортивних стрілків.

Нова система електронного ліцензування ЄС для виробників та дилерів.

Суворі технічні стандарти для сигнальної зброї.

Суворіші правила для компонентів вогнепальної зброї.

"Російська військова агресія в Україні збільшує потенціал поширення вогнепальної зброї. У середньостроковій перспективі ці нові правила допоможуть знизити ризик обходу ембарго у разі експорту вогнепальної зброї цивільного призначення та посилити контроль за імпортом цього виду вогнепальної зброї з країн, що не входять до ЄС", - додав. у Єврокомісії.