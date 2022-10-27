В ЕС хотят ужесточить контроль над оборотом оружия из-за войны в Украине

Согласно оценкам, на руках у граждан стран ЕС может находиться до 35 млн единиц незаконного огнестрельного оружия, при этом около 630 000 единиц числятся украденными или утерянными в Шенгенской информационной системе.

"Незаконный оборот огнестрельного оружия подпитывает организованную преступность в ЕС и порождает политическую нестабильность в странах-соседях ЕС. С развитием быстрой доставки посылок и новых технологий незаконный оборот огнестрельного оружия принимает новые формы. Как законодатели, мы должны наверстать упущенное. Предлагаемая нами реформа закроет лазейки в существующих правилах, которые часто обходят, что приводит к контрабанде и переправке огнестрельного оружия в ЕС", - отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Новые правила будут включать:

Четкие и единые процедуры ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов и сигнально-сигнального оружия.

Упрощенные процедуры ввоза и вывоза для охотников и спортивных стрелков.

Новая система электронного лицензирования ЕС для производителей и дилеров.

Строгие технические стандарты для сигнального оружия.

Более строгие правила для компонентов огнестрельного оружия.

"Российская военная агрессия в Украине увеличивает потенциал распространения огнестрельного оружия. В среднесрочной перспективе эти новые правила помогут снизить риск обхода эмбарго в случае экспорта огнестрельного оружия гражданского назначения и усилить контроль за импортом этого вида огнестрельного оружия из стран, не входящих в ЕС", - добавили в Еврокомиссии.