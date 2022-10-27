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В ЕС хотят ужесточить контроль над оборотом оружия из-за войны в Украине

Фото: Евросоюз может ужесточить контроль над оборотом оружием (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Европейская комиссия предлагает ужесточить контроль над импортом, экспортом и транзитом огнестрельного оружия для гражданского использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Согласно оценкам, на руках у граждан стран ЕС может находиться до 35 млн единиц незаконного огнестрельного оружия, при этом около 630 000 единиц числятся украденными или утерянными в Шенгенской информационной системе.

"Незаконный оборот огнестрельного оружия подпитывает организованную преступность в ЕС и порождает политическую нестабильность в странах-соседях ЕС. С развитием быстрой доставки посылок и новых технологий незаконный оборот огнестрельного оружия принимает новые формы. Как законодатели, мы должны наверстать упущенное. Предлагаемая нами реформа закроет лазейки в существующих правилах, которые часто обходят, что приводит к контрабанде и переправке огнестрельного оружия в ЕС", - отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Новые правила будут включать:

  • Четкие и единые процедуры ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов и сигнально-сигнального оружия.
  • Упрощенные процедуры ввоза и вывоза для охотников и спортивных стрелков.
  • Новая система электронного лицензирования ЕС для производителей и дилеров.
  • Строгие технические стандарты для сигнального оружия.
  • Более строгие правила для компонентов огнестрельного оружия.

"Российская военная агрессия в Украине увеличивает потенциал распространения огнестрельного оружия. В среднесрочной перспективе эти новые правила помогут снизить риск обхода эмбарго в случае экспорта огнестрельного оружия гражданского назначения и усилить контроль за импортом этого вида огнестрельного оружия из стран, не входящих в ЕС", - добавили в Еврокомиссии.

Напомним, в августе министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что закон о легализации оружия должен быть принят в ближайшее время.

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