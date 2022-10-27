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У ЄС хочуть посилити контроль над обігом зброї через війну в Україні

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Брюссель, Четвер 27 жовтня 2022 17:55
У ЄС хочуть посилити контроль над обігом зброї через війну в Україні Фото: Євросоюз може посилити контроль над обігом зброї (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейська комісія пропонує посилити контроль над імпортом, експортом та транзитом вогнепальної зброї для цивільного використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії .

Згідно з оцінками, на руках у громадян країн ЄС може бути до 35 млн одиниць незаконної вогнепальної зброї, при цьому близько 630 000 одиниць вважаються вкраденими або загубленими в Шенгенській інформаційній системі.

"Незаконний обіг вогнепальної зброї підживлює організовану злочинність у ЄС і породжує політичну нестабільність у країнах-сусідах ЄС. З розвитком швидкої доставки посилок і нових технологій незаконний обіг вогнепальної зброї набуває нових форм. Як законодавці, ми повинні надолужити втрачене. Запропонована реформа закриє лазівки в існуючих правилах, які часто оминають, що призводить до контрабанди та переправлення вогнепальної зброї до ЄС", - зазначив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Нові правила включатимуть:

  • Чіткі та єдині процедури ввезення, вивезення та транзиту вогнепальної зброї, її основних компонентів, боєприпасів та сигнально-сигнальної зброї.
  • Спрощені процедури ввезення та вивезення для мисливців та спортивних стрілків.
  • Нова система електронного ліцензування ЄС для виробників та дилерів.
  • Суворі технічні стандарти для сигнальної зброї.
  • Суворіші правила для компонентів вогнепальної зброї.

"Російська військова агресія в Україні збільшує потенціал поширення вогнепальної зброї. У середньостроковій перспективі ці нові правила допоможуть знизити ризик обходу ембарго у разі експорту вогнепальної зброї цивільного призначення та посилити контроль за імпортом цього виду вогнепальної зброї з країн, що не входять до ЄС", - додав. у Єврокомісії.

Нагадаємо, у серпні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що закон про легалізацію зброї має бути ухвалений найближчим часом.

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