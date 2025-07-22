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В ЄС хочуть неформально обговорити долю заморожених активів Росії

Фото: Україна хоче отримати від ЄС заморожені активи Росії (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Країни-члени Європейського Союзу планують наприкінці серпня обговорити долю заморожених активів Росії. Але обговорення буде мати неформальний характер:на зустріч в особливому форматі зберуться міністри закордонних справ країн ЄС.

Про це розповів спікер Європейської комісії Ануар Ель Ануні на брифінгу у Брюсселі 22 липня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами спікера, голови МЗС країн Євросоюзу дійсно планують обговорити долю активів Росії під час проведення неформальної зустрічі у форматі Gymnich. Формат означає, що обговорення будуть суто неофіційними.

Проте в ЄС пам'ятають, що висока представниця з питань дипломатії Кая Каллас говорила, що Росія повинна заплатити за свою війну та руйнування в Україні. Країни блоку не відмовляються від цієї позиції.

"І ми вже забезпечуємо цей процес. Російські активи було заморожено та/або конфісковано в окремих державах-членах місцевою владою, а ЄС запровадив систему відрахувань з доходів від цих заморожених активів", - нагадав він.

Ель Ануні додав, що зараз вже вилучено 3,6 мільярда євро доходів з російських активів. Вони передані на користь України.

"Останній транш у травні становив 2,1 мільярда євро, з яких 1,9 мільярда було виділено на військову допомогу, зокрема 1 мільярд безпосередньо українській оборонній промисловості", - зазначив речник ЄК.

Проблеми з конфіскацією активів РФ

Україна давно вимагає конфіскувати російські активи, як компенсацію за збитки, яких завдало російське вторгнення. Київ вважає заморожені активи російського Центробанку своїми.

Проте в ЄС, який заморозив більшу частину суми, є противники такого рішення. Ще у березні Deutsche Welle писало, що Євросоюз не буде конфісковувати заморожені активи РФ, оскільки проти виступили відразу кілька країн.

Як відомо, у Європі найбільшими противниками щодо конфіскації активів РФ є Бельгія, Франція, Німеччина та Італія. У кожної є свої інтереси, які прикриваються відмовками про "відсутність юридичних механізмів". Наприклад у бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться більша частина заморожених активів Росії.

Противагу країнам "старої Європи" склали Польща, країни Балтії та Скандинавії, а також кілька держав Центральної Європи. Вони вважають, що активи потрібно конфіскувати та цілком передати Україні.

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Євросоюз