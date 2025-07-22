В ЕС хотят неформально обсудить судьбу замороженных активов России

Страны-члены Европейского Союза планируют в конце августа обсудить судьбу замороженных активов России. Но обсуждение будет иметь неформальный характер: на встречу в особом формате соберутся министры иностранных дел стран ЕС.
Об этом рассказал спикер Европейской комиссии Ануар Эль Ануни на брифинге в Брюсселе 22 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
По словам спикера, главы МИД стран Евросоюза действительно планируют обсудить судьбу активов России во время проведения неформальной встречи в формате Gymnich. Формат означает, что обсуждения будут сугубо неофициальными.
Однако в ЕС помнят, что высокая представительница по вопросам дипломатии Кая Каллас говорила, что Россия должна заплатить за свою войну и разрушения в Украине. Страны блока не отказываются от этой позиции.
"И мы уже обеспечиваем этот процесс. Российские активы были заморожены и/или конфискованы в отдельных государствах-членах местными властями, а ЕС ввел систему отчислений с доходов от этих замороженных активов", - напомнил он.
Эль Ануни добавил, что сейчас уже изъято 3,6 миллиарда евро доходов с российских активов. Они переданы в пользу Украины.
"Последний транш в мае составил 2,1 миллиарда евро, из которых 1,9 миллиарда было выделено на военную помощь, в том числе 1 миллиард непосредственно украинской оборонной промышленности", - отметил представитель ЕК.
Украина давно требует конфисковать российские активы, как компенсацию за ущерб, который нанесло российское вторжение. Киев считает замороженные активы российского Центробанка своими.
Однако в ЕС, который заморозил большую часть суммы, есть противники такого решения. Еще в марте Deutsche Welle писало, что Евросоюз не будет конфисковывать замороженные активы РФ, поскольку против выступили сразу несколько стран.
Как известно, в Европе крупнейшими противниками по конфискации активов РФ являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. У каждой есть свои интересы, которые прикрываются отговорками об "отсутствии юридических механизмов". Например, в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов России.
Противовес странам "старой Европы" составили Польша, страны Балтии и Скандинавии, а также несколько государств Центральной Европы. Они считают, что активы нужно конфисковать и целиком передать Украине.
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