Стало известно, когда ЕС может согласовать частичное эмбарго на нефть из России

Соответствующий шаг рассматривается с целью, чтобы успокоить Венгрию и ряд других страны ЕС, которые не имеют выхода к морю. В то же время сопротивление этих стран уже задержало реализацию шестого пакета санкций против России.

"Идея состоит в том, чтобы разделить эмбарго на поставки нефти трубопроводами и морским путем. Трубопроводы получат исключение на время, чтобы организовать замену”, - заявил один из чиновников изданию.

В то же время другой чиновник отметил, что соглашение может быть достигнуто уже в это воскресенье в Брюсселе, чтобы лидеры стран-членов ЕС договорились о нем на саммите 30-31 мая.