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Стало известно, когда ЕС может согласовать частичное эмбарго на нефть из России

Фото: ЕС хочет ввести частичное эмбарго на нефть из России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз ведет переговоры по соглашению о наложении санкций на поставки российской нефти. Однако, может отложить ограничения на ее поставки по трубопроводам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Independet.

Соответствующий шаг рассматривается с целью, чтобы успокоить Венгрию и ряд других страны ЕС, которые не имеют выхода к морю. В то же время сопротивление этих стран уже задержало реализацию шестого пакета санкций против России.

"Идея состоит в том, чтобы разделить эмбарго на поставки нефти трубопроводами и морским путем. Трубопроводы получат исключение на время, чтобы организовать замену”, - заявил один из чиновников изданию.

В то же время другой чиновник отметил, что соглашение может быть достигнуто уже в это воскресенье в Брюсселе, чтобы лидеры стран-членов ЕС договорились о нем на саммите 30-31 мая.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительства стран ЕС сегодня обсуждают с Советом ЕС и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" будут освобождены от эмбарго.

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