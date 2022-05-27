ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС может отсрочить запрет на поставки российской нефти в Венгрию для введения эмбарго, - Bloomberg

Новина українською →
Брюссель, Пятница 27 мая 2022 15:06
ЕС может отсрочить запрет на поставки российской нефти в Венгрию для введения эмбарго, - Bloomberg Фото: ЕС может отсрочить запрет на поставки российской нефти в Венгрию для введения эмбарго (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительства стран ЕС обсуждают с Советом ЕС и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" будут освобождены на ограниченный период времени от эмбарго, который может начать действовать в блоке в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компромисс позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования технических деталей постепенного прекращения поставок по трубопроводу в его страну.

Венгрия в течение нескольких недель выступала против предложения, согласно которому она должна была отказаться от российской нефти до 2024 года, что почти на два года больше, чем требуется от большинства других стран-членов ЕС.

Поскольку для принятия решений о санкциях ЕС требуется единогласие, Венгрия эффективно блокирует пакет, который также включает ограничения на российские банки, консультационные услуги и покупку недвижимости.

Будапешт указал, что по меньшей мере 770 млн евро потребуется для модернизации нефтяной промышленности, включая инвестиции в инфраструктуру в Хорватии, плюс неопределенная сумма дополнительных средств для адаптации к возможным скачкам цен на нефть.

Еврокомиссия, в рамках более широкой стратегии по отходу Европы от российской энергетики, заявила, что она возьмет на себя обязательства по инвестициям в инфраструктуру в размере до 2 млрд евро для стран-членов, но даже это еще не убедило Венгрию.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Евросоюз Российская Федерация Санкции против России
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада