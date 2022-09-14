ЕС хочет сократить финансирование Венгрии, - Bloomberg

Источники издания отметили, что Еврокомиссия планирует формализовать свою оценку в воскресенье, 18 сентября.

Затем правительства стран ЕС примут окончательное решение в течение трех месяцев, и для того, чтобы предложение исполнительной власти вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство стран-членов.

Курс форинта по отношению к евро упал на 1,1%. Инвесторы ссылались на неопределенные перспективы фондов ЕС, что способствовало непропорциональной распродаже венгерских активов в этом году.

Венгрия - первая страна, которая подверглась проверке в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Комиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства закона за более чем десятилетний период пребывания Орбана у власти.

Кабинет Орбана, который потерял доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 млрд евро финансирования ЕС до 2027 года. Недавно он предложил создать антикоррупционное агентство и внести изменения в ряд законов, в том числе о государственных закупках, чтобы развеять опасения исполнительной власти ЕС.

По словам одного из чиновников, Еврокомиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время на выполнение его обещаний по борьбе с коррупцией. У Венгрии будет один месяц, чтобы принять меры в соответствии с рекомендациями исполнительной власти ЕС, но этот срок может быть продлен максимум на три месяца.

Напомним, что в Чехии допускают возможен выход Венгрии из Евросоюза.

Также, в ЕС считают Венгрию троянским конем России.

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