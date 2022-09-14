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ЄС хоче скоротити фінансування Угорщини, - Bloomberg

Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини. Причиною стала корупція в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання зазначили, що Єврокомісія планує формалізувати свою оцінку в неділю, 18 вересня.

Потім уряди країн ЄС приймуть остаточне рішення протягом трьох місяців, і для того, щоб пропозиція виконавчої влади набула чинності, буде потрібна кваліфікована більшість країн-членів.

Курс форинта щодо євро впав на 1,1%. Інвестори посилалися на невизначені перспективи фондів ЄС, що сприяло непропорційному розпродажу Угорських активів цього року.

Угорщина - перша країна, яка піддалася перевірці відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, що підривають його фінансові інтереси. Комісія витратила місяці на розслідування ерозії верховенства закону за більш ніж десятирічний період перебування Орбана при владі.

Кабінет Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається отримати понад 40 млрд євро фінансування ЄС до 2027 року. Нещодавно він запропонував створити антикорупційне агентство і внести зміни до низки законів, у тому числі про державні закупівлі, щоб розвіяти побоювання виконавчої влади ЄС.

За словами одного з чиновників, Єврокомісія планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час на виконання його обіцянок по боротьбі з корупцією. В Угорщини буде один місяць, щоб вжити заходів відповідно до рекомендацій виконавчої влади ЄС, але цей термін може бути продовжений максимум на три місяці.

Нагадаємо, що у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Також, в ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії.

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