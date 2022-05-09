UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете, - Bloomberg

Фото: ЕС все-таки не будет запрещать морские поставки российской нефти (flickr com libereurope)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз намерен смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. В частности, отказаться от плана полностью запретить морские поставки на танкерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Евросоюз откажется от идеи запрета на поставки российской нефти третьим странам танкерами, которые принадлежат странам ЕС. При этом запрет на страхование таких судов все еще остается на столе и является серьезным препятствием для экспорта.

Как отмечает Bloomberg, на исключение запрета поставок в третьи страны настаивает Греция, экономика которой сильно зависит от судоходства. Эта мера еще сильнее ударила бы по экспорту российской нефти с учетом того, что Греции надлежит более четверти мировых нефтяных танкеров по вместимости.

Однако даже в нынешнем виде санкции усложнят жизнь России, поскольку запрет на страхование будет распространяться на подавляющее большинство мирового флота нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Запрет сделает практически невозможным выплаты страхового покрытия, например, в случае разлива нефти.

Издание подчеркивает, что Европейский союз все еще обсуждает шестой пакет санкций, пытаясь преодолеть возражения Венгрии против эмбарго на российскую нефть.

Что не так с шестым пакетом?

Среди стран Европейского союза нет единства насчет эмбарго в отношении российской нефти, на котором настаивает Украина. В частности, потому что есть страны-участницы, которые критически зависят от российских поставок.

Среди таких - Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария, при этом Будапешт выступает наиболее радикально против и не готов рассматривать даже возможность отсрочки эмбарго, которую предлагают другим зависимым от российской нефти странам.

Напомним, сегодня представитель МИД Германии заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России близок к согласованию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияНефтьСанкции против России