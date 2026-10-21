ЕС хочет привлечь две страны вне блока к оплате кредита Украине на 2027 год, - Politico
Украине может не хватить 70 млрд евро в 2027 году, поэтому ЕС хочет убедить Британию и Канаду увеличить взносы. Переговоры планируют провести на самом высоком уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Брюссель планирует поднять вопрос дополнительной помощи Украине во время двух будущих саммитов. Встреча ЕС с Канадой состоится 29-30 октября, а саммит с Великобританией запланирован на 20 ноября.
По словам пятерых чиновников ЕС, в том числе представителей Европейской комиссии, и двух дипломатов, Евросоюз активнее обращается к партнерам за пределами блока. Причиной стали рост финансовых потребностей Украины и неопределенность дальнейшей помощи со стороны США.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС вместе с государствами-членами обеспечивает 80% внешней помощи Украине. В то же время, она призвала других партнеров увеличить свой вклад.
"Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировали свои усилия", – подчеркнула фон дер Ляен.
Почему Украине может не хватить 70 млрд евро
Евросоюз обязался предоставить Украине ссуду на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Ожидается, что эти средства покроют около двух третей потребностей Киева.
Еще 45 млрд. евро Брюссель рассчитывал получить от других международных партнеров, среди которых Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия. Однако часть ожидаемой помощи идет с задержками: правительства некоторых стран еще не утвердили или не выделили обещанные средства.
Финансовые потребности Украины на 2027 год также выросли из-за усиления российского наступления. Дополнительным фактором является война США и Израиля против Ирана, увеличивающая расходы, а также изменения в позиции Вашингтона по отношению к Москве.
В таких условиях Европе и другим союзникам приходится брать на себя большую часть расходов на поддержку Киева.
Какую помощь уже оказали Великобритания и Канада
Европейские чиновники отмечают, что обращение в Лондон и Оттаву не является критикой их политики. Обе страны активно поддерживают Украину, однако потребности Киева продолжают расти.
Великобритания заявляет, что в целом предоставила Украине помощь в 25 млрд фунтов стерлингов. Канада со своей стороны пообещала военную помощь на сумму, эквивалентную 5,4 млрд евро, а также прямую финансовую поддержку на 8,2 млрд евро.
Брюссель готовится обсудить с Лондоном и Оттавой не только помощь Украине, но и углубление экономических и оборонных связей. В то же время, собеседники Politico не ожидают, что ближайшие встречи завершатся официальными договоренностями относительно дополнительного финансирования.
Однако вопрос поддержки Киева может повлиять на политический контекст этих переговоров.
ЕС обсуждает финансирование Украины с другими партнерами
Брюссель поднимал вопросы финансовых потребностей Украины на 2027 год и во время встреч Международного валютного фонда, Большой семерки, Большой двадцатки, а также в переговорах со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис рассказал Politico, что во время встреч в Бангкоке, прошедших в рамках заседаний МВФ и Группы Всемирного банка, одним из главных вопросов была финансовая поддержка Украины.
Он призвал к более широкому распределению расходов между международными партнерами и подчеркнул, что каждая страна должна выполнять свою роль, пока Украина противостоит российской агрессии.
С начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь более чем на 231 млрд евро. В эту сумму входят военная помощь, бюджетная поддержка, гарантии, помощь находящимся на территории блока украинцам, а также средства от замороженных российских активов.
Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что этот объем уже превысил ожидания.
Напомним, что ЕС рассматривает и другие варианты покрытия финансовых потребностей Украины на 2027 год. В частности, в Брюсселе обсуждают новые общие заимствования на финансовых рынках и использование замороженных российских активов на сумму около 210 млрд. евро.
В то же время, оба варианта имеют препятствия: новые займы увеличат долговую нагрузку, а использование российских активов встречает сопротивление Бельгии.
В то же время, единства относительно финансирования Украины не хватает и внутри самого ЕС. Словакия и Венгрия заявили, что не будут приобщаться к финансированию нового займа на 70 млрд евро, в котором Киев нуждается в 2027 году.