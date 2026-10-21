ЕС хочет привлечь две страны вне блока к оплате кредита Украине на 2027 год, - Politico

Украине может не хватить 70 млрд евро в 2027 году, поэтому ЕС хочет убедить Британию и Канаду увеличить взносы. Переговоры планируют провести на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Брюссель планирует поднять вопрос дополнительной помощи Украине во время двух будущих саммитов. Встреча ЕС с Канадой состоится 29-30 октября, а саммит с Великобританией запланирован на 20 ноября.

По словам пятерых чиновников ЕС, в том числе представителей Европейской комиссии, и двух дипломатов, Евросоюз активнее обращается к партнерам за пределами блока. Причиной стали рост финансовых потребностей Украины и неопределенность дальнейшей помощи со стороны США.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС вместе с государствами-членами обеспечивает 80% внешней помощи Украине. В то же время, она призвала других партнеров увеличить свой вклад.

"Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировали свои усилия", – подчеркнула фон дер Ляен.

Почему Украине может не хватить 70 млрд евро

Евросоюз обязался предоставить Украине ссуду на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Ожидается, что эти средства покроют около двух третей потребностей Киева.

Еще 45 млрд. евро Брюссель рассчитывал получить от других международных партнеров, среди которых Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия. Однако часть ожидаемой помощи идет с задержками: правительства некоторых стран еще не утвердили или не выделили обещанные средства.

Финансовые потребности Украины на 2027 год также выросли из-за усиления российского наступления. Дополнительным фактором является война США и Израиля против Ирана, увеличивающая расходы, а также изменения в позиции Вашингтона по отношению к Москве.

В таких условиях Европе и другим союзникам приходится брать на себя большую часть расходов на поддержку Киева.

Какую помощь уже оказали Великобритания и Канада

Европейские чиновники отмечают, что обращение в Лондон и Оттаву не является критикой их политики. Обе страны активно поддерживают Украину, однако потребности Киева продолжают расти.

Великобритания заявляет, что в целом предоставила Украине помощь в 25 млрд фунтов стерлингов. Канада со своей стороны пообещала военную помощь на сумму, эквивалентную 5,4 млрд евро, а также прямую финансовую поддержку на 8,2 млрд евро.

Брюссель готовится обсудить с Лондоном и Оттавой не только помощь Украине, но и углубление экономических и оборонных связей. В то же время, собеседники Politico не ожидают, что ближайшие встречи завершатся официальными договоренностями относительно дополнительного финансирования.

Однако вопрос поддержки Киева может повлиять на политический контекст этих переговоров.

ЕС обсуждает финансирование Украины с другими партнерами

Брюссель поднимал вопросы финансовых потребностей Украины на 2027 год и во время встреч Международного валютного фонда, Большой семерки, Большой двадцатки, а также в переговорах со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис рассказал Politico, что во время встреч в Бангкоке, прошедших в рамках заседаний МВФ и Группы Всемирного банка, одним из главных вопросов была финансовая поддержка Украины.

Он призвал к более широкому распределению расходов между международными партнерами и подчеркнул, что каждая страна должна выполнять свою роль, пока Украина противостоит российской агрессии.

С начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь более чем на 231 млрд евро. В эту сумму входят военная помощь, бюджетная поддержка, гарантии, помощь находящимся на территории блока украинцам, а также средства от замороженных российских активов.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что этот объем уже превысил ожидания.