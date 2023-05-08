ЄС хоче заборонити доступ до своїх портів судам, які допомагають РФ обходити санкції, - ЗМІ

Цей захід є частиною пакета санкцій проти Росії згідно з документами ЄС, з якими ознайомився Bloomberg.

Оскільки цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти вже встановлені, тепер основна увага приділяється усуненню лазівок та більш ефективному забезпеченню дотримання обмежень.

Виконавчий орган ЄС послався на різке зростання шахрайських практик та пов'язаних з ними екологічних ризиків з боку судів, які намагаються обійти цінову стелю G7 та заборону імпорту російської нафти в блок.

У ньому йдеться про те, що судам, які підозрюються або виявляються у порушенні санкцій шляхом перевалки з корабля на судно, слід заборонити захід у європейські порти та шлюзи. Фокусними точками перекачування російської нафти з грудня були Сеута, іспанський анклав у Північній Африці, і на узбережжі Греції неподалік Каламати.

Росія використовує величезний флот старих кораблів, щоб обійти обмеження ЄС та Великої сімки. Оскільки багато хто з цих судів прослужив 20 років, попередні власники розраховували продати їх на металобрухт. Натомість вони передали їх новим компаніям, які продовжують їх використовувати.

У рамках запланованого пакета санкцій, 11-го за рахунком з лютого 2022 року, ЄС також запропонував запроваджувати обмеження проти суден, які відключають навігаційні системи.