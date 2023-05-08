ЕС хочет запретить доступ к своим портам судам, помогающим РФ обходить санкции, - СМИ

Эта мера является частью пакета санкций против России согласно документам ЕС, с которыми ознакомился Bloomberg.

Поскольку ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты установлены, теперь основное внимание уделяется устранению лазейок и более эффективному обеспечению соблюдения ограничений.

Исполнительный орган ЕС сослался на резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков со стороны судов, пытающихся обойти ценовой потолок G7 и запрет импорта российской нефти в блок.

В нем говорится, что судам, которые подозреваются или оказываются в нарушении санкций путем перевалки с корабля на судно, следует запретить мероприятие в европейские порты и шлюзы. Фокусными точками перекачки российской нефти с декабря были Сеута, испанский анклав в Северной Африке, и на побережье Греции недалеко от Каламаты.

Россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и Большой семерки. Поскольку многие из этих судов прослужили 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом. Они передали их новым компаниям, которые продолжают их использовать.

В рамках планируемого пакета санкций, 11-го по счету с февраля 2022 года, ЕС также предложил вводить ограничения против судов, отключающих навигационные системы.