В Євросоюзі назвали ціль 11-го пакету санкцій проти Росії

Наступний пакет санкцій проти Росії, який планує запровадити Євросоюз, буде націлений на перекриття шляхів обходу вже запроваджених обмежень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер.

"Ціль (нового пакету санкцій - ред.) - не дати Росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб дістатися до товарів, заборонених для неї (попередніми обмеженнями - ред.)", - підкреслив Мамер.

Варто зауважити, що новий пакет санкцій ще має бути одноголосно схвалений 27 державами-членами ЄС, перш ніж він буде введений у дію.