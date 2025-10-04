ua en ru
ЄС хоче внести до санкційних списків проти Росії ще 120 танкерів, - ЗМІ

Субота 04 жовтня 2025 18:55
UA EN RU
ЄС хоче внести до санкційних списків проти Росії ще 120 танкерів, - ЗМІ
Автор: Оксана Тесленко

У новому 19-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії передбачається ще розширення списку суден так званого "тіньового флоту" РФ на приблизно 120 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Observer.

"Тіньовий флот" Росії

За інформацією видання, користуючись свободою судноплавства, ці танкери не заходять у європейські порти і не користуються послугами європейських страхових та інших компаній, що робить малоефективними санкції.

Однак стаття 110 Конвенції ООН з морського права, яка гарантує таку свободу, дозволяє перехоплювати суди "без національної приналежності".

Що забороняється

За даними EU Observer, цей список забороняє їм заходити в порти ЄС або вести бізнес з європейськими фірмами, такими як страхові компанії або постачальники послуг бункерування.

"Чорний список" ЄС поки що мав обмежений ефект, оскільки вони можуть вільно плавати балтійськими водами держав ЄС, перевозячи російську нафту клієнтам в Азії, завдяки "праву мирного проходу", закріпленому в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1994 року (UNCLOS) та Копенгагенському договорі 1857 року.

Санкційний тиск на Росію

У Європі сподіваються збільшення кількості суден тіньового флоту, які можна буде зупиняти. ЄС і Великобританія чинять дипломатичний тиск на країни, де ведуться реєстри судів, щоб з них виключалися санкції, що потрапили, розповіла Мішель Візе Блокман з лондонської консалтингової компанії Windward, що спеціалізується на морських перевезеннях.

"Новою проблемою є шахрайські реєстри – люди, які створюють вебсайти та видають ліцензії, а потім у нас є судна під фальшивими прапорами, що плавають європейськими водами", - сказала Візе Блокман.

"Вони фактично діють беззаконно та поза міжнародним порядком, що базується на правилах", - додала вона.

Windward наразі виявила 13 реєстрів під фальшивими прапорами.

Нагадаємо, Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському морі.

Варто нагадати, що наразі кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ - це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 19 вересня Єврокомісія представила 19-й пакет антиросійських санкцій, який передбачає додаткові санкції проти "тіньового флоту" країни-агресорки.

